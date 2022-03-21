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"Пора висмикнути вилку з розетки". МЗС Литви закликало посилити санкції проти РФ

Фото: Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав ЄС посилити санкції проти Росії за війну проти України. Зокрема, заборонити Росії використовувати європейські порти і ввести ембарго на російські нафту і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Путін не дає Україні перепочинку. Навпаки - він готовий зробити ще гірше. Чому Європа повинна дати Путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті і газі? Більше часу для використання європейських портів? Більше часу для використання несанкціонованих російських банків в Європі? Пора висмикнути вилку з розетки", - написав Ландсбергіс.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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