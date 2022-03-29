Пора определится на чьей вы стороне. США призвали Индию осудить действия России

Конгрессмен США индийского происхождения, Ро Кханна, выступил с осуждением позиции Индии по вопросу вторжения России в Украину. Он так же добавил, что Индии пора выбрать сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Член Палаты представителей США Ро Кханна, выступил с заявлением, в котором высказал свое разочарование нынешней позицией Индии в вопросе российского вторжения в Украину.

"На самом деле я ясно выразился об Индии, и я думаю, что Индия должна осуждать Путина, и Индия не должна получать нефть из России или Китая. Мы должны объединить усилия всего мира, чтобы изолировать Путина", - заявил Конгрессмен.

Так же Кханна призвал Дели осудить действия России в ООН и осознать, что им нужно выбрать сторону в этом конфликте.

В последние недели несколько ведущих американских сенаторов выразили глубокое разочарование позицией Индии по украинскому кризису. В их числе сенатор Джон Корнин, республиканский сопредседатель сенатской фракции по Индии, и индийско-американский конгрессмен доктор Ами Бера.