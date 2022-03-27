Индия склоняется к продолжению импорта российского угля, несмотря на санкции

Индия склоняется к тому, чтобы продолжать импортировать коксующийся уголь из России, что противоречит общемировой тенденции избегать Москвы из-за ее вторжения в Украину. Министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх сказал об этом на конференции в Нью-Дели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы движемся в направлении импорта коксующегося угля из России", - заявил он.

По словам министра, Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, ключевого компонента производства стали. Он сказал, что страна импортировала 4,5 млн тонн, но не указал период, о котором он говорит.

Страны Запада и Япония ввели неожиданно жесткие санкции против правительства президента Владимира Путина и связанных с ним людей. Индия, крупный покупатель российских товаров, от сырьевых товаров до оружия, воздержалась при голосовании в ООН по нескольким важным вопросам, осуждающим вторжение 24 февраля.

"Плохие поставки" коксующегося угля из России были затронуты, сказал Сингх, явно намекая на войну, но не стал уточнять.

Суда, перевозящие не менее 1,06 млн тонн коксующегося угля, в основном используемого для производства стали, и энергетического угля, используемого в основном для производства электроэнергии, должны доставить топливо в индийские порты в этом месяце, что является максимальным показателем с января 2020 года, показали данные консалтинговой компании Kpler.

Россия, как правило, шестой по величине поставщик коксующегося и энергетического угля в Индию, может начать предлагать более низкие цены китайским и индийским покупателям, поскольку европейские и другие потребители отвергают Россию из-за санкций, говорят трейдеры. По их словам, торговлю также может стимулировать торговое соглашение о рублях и рупиях.