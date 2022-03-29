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Пора визначиться на чиєму ви боці. США закликали Індію засудити дії Росії

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Вашингтон, Вівторок 29 березня 2022 14:00
Пора визначиться на чиєму ви боці. США закликали Індію засудити дії Росії Фото: Ро Кханна (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Конгресмен США індійського походження, Ро Кханна, виступив із засудженням позиції Індії з питання вторгнення Росії в Україну. Він так само додав, що Індії пора вибрати сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Член Палати представників США Ро Кханна, виступив із заявою, в якій висловив своє розчарування нинішньою позицією Індії в питанні російського вторгнення в Україну.

"Насправді я ясно висловився про Індію, і я думаю, що Індія повинна засуджувати Путіна, і Індія не повинна отримувати нафту з Росії або Китаю. Ми повинні об'єднати зусилля всього світу, щоб ізолювати Путіна", - заявив конгресмен.

Так само Кханна закликав Делі засудити дії Росії в ООН і усвідомити, що їм потрібно вибрати сторону в цьому конфлікті.

В останні тижні кілька провідних американських сенаторів висловили глибоке розчарування позицією Індії щодо української кризи. У їх числі сенатор Джон Корнін, республіканський співголова сенатської фракції по Індії, і індійсько-американський конгресмен доктор Амі Бера.

Нагадаємо, що в Індії схилялися до продовження імпорту російських енегроресурсів, не дивлячись на санкції.

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