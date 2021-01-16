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За попытку подрыва водоканала в Ровенской области будут судить диверсанта

Суббота 16 января 2021 10:51
За попытку подрыва водоканала в Ровенской области будут судить диверсанта
Фото: попытка подрыва водоканала (www.gp.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Одесской области за совершение государственной измены и завершенное покушение на диверсию. Он пытался взорвать водоканал в Ровенской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Как отмечается в сообщении, досудебным расследованием установлено, что мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе пытался установить контакт с сотрудниками спецслужб Российской Федерации и в дальнейшем вышел на связь с лицом, который представился работником ФСБ РФ. После чего, на выполнение его задания, обвиняемый собирал и передавал подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области.

Также он 12 сентября 2020 года по заданию своего куратора, путем дистанционного подрыва, пытался уничтожить один из объектов критической инфраструктуры "Ровнооблводоканала" во время чего и был задержан.

Оперативное сопровождение по раскрытию обеспечивалось отделом контрразведки Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Досудебное расследование проводилось следственным отделом Управления СБУ в области.

В случае доказательства вины, обвиняемому, который ранее уже был судим за разбойное нападение, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, правоохранители задержали всех участников диверсионной группы, которая подрывала и минировал мосты на Донбассе. Также был задержан главарь диверсантов Валерий Бергман под позывным "Немец".

Как сообщало РБК-Украина, украинская контрразведка разоблачила и задержала бывшего боевика так называемой "ЛНР". Житель Луганска скрывался от правосудия в Днепре.

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