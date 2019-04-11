Попытки вернуть РФ в ПАСЕ будут расшатывать Совет Европы, - Кулеба

Попытки вернуть Россию в ПАСЕ без выполнения ею условий, которые сама же ПАСЕ выдвинула к России, будут расшатывать Совет Европы, который будет становиться все слабее. Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в Facebook.

По словам Кулебы, ПАСЕ будет терять свой авторитет и рычаги влияния из-за попыток вернуть РФ.

"Это стратегически в интересах России и других потенциальных нарушителей. Герои проекта "Возвращение" на каждом шагу рассказывать, что они просто хотели сделать СЕ сильнее и эффективнее и защитить права простых россиян, но злые украинцы и их друзья им помешали. Впрочем, наши оппоненты могут и победить. Силы для этого задействованы несоизмеримы с нашими. Но СЕ от безусловного возвращения россиян все равно сильнее не станет, а просто подорвет себя изнутри и дискредитирует себя, прежде всего в Украине. А это одна из крайне немногих стран, где СЕ имеет реальное влияние", - написал он.

Напомним, вчера Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". Россия не получила изменение процедуры введения санкций. В резолюции члены ПАСЕ призвали РФ выполнять обязательства.

Как сообщало РБК-Украина, представитель грузинской делегации в ПАСЕ Георгий Канделаки заявил, что попытки некоторых стран пойти на уступки России в Совете Европы, снять с российской делегации санкции ПАСЕ, приведут лишь к дальнейшей тяжелого кризиса организации.