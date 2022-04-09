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Попытки России создать коридор между Крымом и Донбассом встречают отпор ВСУ, - Минобороны Британии

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Украина, Суббота 09 апреля 2022 08:32
Попытки России создать коридор между Крымом и Донбассом встречают отпор ВСУ, - Минобороны Британии Фото: наступление России на юге и востоке Украины встречает отпор ВСУ (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. При поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным ведомства, ожидается увеличение активности российских ВВС на юге и востоке Украины в поддержку этой деятельности.

"Однако российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на отпор Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, таким как погибшие в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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