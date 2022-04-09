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Спроби Росії створити коридор між Кримом і Донбасом зустрічають відсіч ЗСУ, - Міноборони Британії

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Україна, Субота 09 квітня 2022 08:32
Спроби Росії створити коридор між Кримом і Донбасом зустрічають відсіч ЗСУ, - Міноборони Британії Фото: наступ Росії на півдні та сході України зустрічає відсіч ЗСУ (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Російські операції як і раніше зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві. За підтримки російських військово-морських сил тривають пуски крилатих ракет по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними відомства, очікується збільшення активності російських ВПС на півдні і сході України на підтримку цієї діяльності.

"Однак російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом і Донбасом як і раніше наштовхуються на відсіч України",- йдеться в повідомленні.

Крім того, Росія продовжує завдавати ударів по українським мирним жителям, таким як загиблі в результаті вчорашнього ракетного удару по залізничній станції Краматорськ на сході України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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