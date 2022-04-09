Спроби Росії створити коридор між Кримом і Донбасом зустрічають відсіч ЗСУ, - Міноборони Британії
Російські операції як і раніше зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві. За підтримки російських військово-морських сил тривають пуски крилатих ракет по території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
За даними відомства, очікується збільшення активності російських ВПС на півдні і сході України на підтримку цієї діяльності.
"Однак російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом і Донбасом як і раніше наштовхуються на відсіч України",- йдеться в повідомленні.
Крім того, Росія продовжує завдавати ударів по українським мирним жителям, таким як загиблі в результаті вчорашнього ракетного удару по залізничній станції Краматорськ на сході України.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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