Попытки регулировать цены на газ приведут к финансовым потерям Украины, - Тимченко

Искажения свободного рынка приведет к финансовым потерям как для производителей, так и для потребителей, а также бюджета в целом от недополучения ренты и налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Любые попытки использования краткосрочных, искусственных и нерыночных методов непременно приведут к негативным последствиям для экономики Украины и нефтегазодобывающей отрасли, в частности", - отметил Максим Тимченко, выступая на Украинском газовом инвестиционном конгрессе.

По его словам, для восстановления низких цен необходимо не регулирование рынка, а увеличение добычи газа, а значит новые скважины и инвестиции.

"Всегда нужно находить баланс между социальной политикой и поддержкой энергобезопасности. Необходимо думать о бюджетном субсидировании объемов социального потребления газа. Но невозможно говорить о развитии газового сектора, о иностранных инвестициях, и параллельно с этим регулировать цены на газ. Это неприемлемо", - добавил генеральный директор ДТЭК.