Спроби регулювати ціни на газ призведуть до фінансових втрат України, - Тімченко

Спотворення вільного ринку призведе до фінансових втрат як для виробників, так і для споживачів, а також бюджету в цілому від недоотримання ренти і податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Будь-які спроби використання короткострокових, штучних і неринкових методів неодмінно призведуть до негативних наслідків для економіки України і нафтогазовидобувної галузі, зокрема", - зазначив Максим Тімченко, виступаючи на Українському газовому інвестиційному конгресі.

За його словами, для відновлення низьких цін необхідно не регулювання ринку, а збільшення видобутку газу, а значить нові свердловини і інвестиції.

"Завжди потрібно знаходити баланс між соціальною політикою і підтримкою енергобезпеки. Необхідно думати про бюджетне субсидування обсягів соціального споживання газу. Але неможливо говорити про розвиток газового сектора, про іноземні інвестиції, і паралельно з цим регулювати ціни на газ. Це неприйнятно", - додав генеральний директор ДТЕК.