После попытки поджога экс-военного доставили в больницу, - Минобороны
Экс-военного уволили со службы по контракту по состоянию здоровья
Бывший военнослужащий Сергей Ульянов сейчас находится в больнице, где ему оказывают помощь. Об этом сообщил во время брифинга командующий силами спецопераций генерал-лейтенант Игорь Лунев, передает корреспондент РБК-Украина.
Вместе с тем Луневу неизвестно, в какой больнице находится Ульянов.
"Он не получил ожогов, ведь он был мокрый. Сейчас он в больнице. В какой мне неизвестно", - сообщил он.
Командующий сообщил, что Ульянов уволен со службы по контракту по состоянию здоровья.
Фото: документы, подтверждающие диагноз
"Он уволен с военной службы по контракту по состоянию здоровья. Ему была предоставлена возможность пройти ВВК. Есть соответствующие выводы. Могу зачитать этот официальное заключение (диагноз, - ред.). Затяжное стрессовое расстройство, умеренно выраженное астено-невротическое состояние... это дает основания для увольнения", - подчеркнул Лунев.
По его словам, Ульянов не может проходить службу в рядах ВСУ, поэтому он был уволен в законном порядке.
Напомним, экс-военный ВСУ Ульянов поджог себя у здания Министерства обороны. Ему пытались помешать поджечь себя, но мужчина смог вырваться. Экс-военный облил себя жидкостью и поднес огонь, однако его оперативно повалили на землю и потушили.
Ульянову оказали медицинскую помощь.