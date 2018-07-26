После попытки поджога экс-военного доставили в больницу, - Минобороны

Экс-военного уволили со службы по контракту по состоянию здоровья

Бывший военнослужащий Сергей Ульянов сейчас находится в больнице, где ему оказывают помощь. Об этом сообщил во время брифинга командующий силами спецопераций генерал-лейтенант Игорь Лунев, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем Луневу неизвестно, в какой больнице находится Ульянов.

"Он не получил ожогов, ведь он был мокрый. Сейчас он в больнице. В какой мне неизвестно", - сообщил он.

Командующий сообщил, что Ульянов уволен со службы по контракту по состоянию здоровья.

Фото: документы, подтверждающие диагноз

"Он уволен с военной службы по контракту по состоянию здоровья. Ему была предоставлена ​​возможность пройти ВВК. Есть соответствующие выводы. Могу зачитать этот официальное заключение (диагноз, - ред.). Затяжное стрессовое расстройство, умеренно выраженное астено-невротическое состояние... это дает основания для увольнения", - подчеркнул Лунев.

По его словам, Ульянов не может проходить службу в рядах ВСУ, поэтому он был уволен в законном порядке.

Напомним, экс-военный ВСУ Ульянов поджог себя у здания Министерства обороны. Ему пытались помешать поджечь себя, но мужчина смог вырваться. Экс-военный облил себя жидкостью и поднес огонь, однако его оперативно повалили на землю и потушили.

Ульянову оказали медицинскую помощь.