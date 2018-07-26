Після спроби підпалу екс-військового доставили до лікарні, - Міноборони
Екс-військового звільнили зі служби за контрактом за станом здоров’я
Колишній військовослужбовець Сергій Ульянов наразі перебуває у лікарні, де йому надають допомогу. Про це повідомив під час брифінгу командувач сил спецоперацій генерал-лейтенант Ігор Луньов, передає кореспондент РБК-Україна.
Разом з тим Луньову невідомо, у якій лікарні перебуває Ульянов.
"Він не отримав опіків, адже він був мокрий. Наразі він у лікарні. У якій мені невідомо", - повідомив він.
Командувач поінформував, що Ульянова звільнили зі служби за контрактом за станом здоров’я.
Фото: документи, що підтверджують діагноз
"Він звільнений із військової служби за контрактом за станом здоров'я. Йому була надана можливість пройти ВЛК. Є відповідні висновки. Можу зачитати цей офіційний висновок (діагноз, - ред.). Затяжний стресовий розлад, помірно виражений астено-невротичний стан... це дає підстави на звільнення", - підкреслив Луньов.
За його словами, Ульянов не може проходити службу у лавах ЗСУ, тому він був звільнений у законному порядку.
Нагадаємо, екс-військовий ВСУ Ульянов підпалив себе біля будівлі Міністерства оборони. Йому намагалися перешкодити підпалити себе, але чоловік зміг вирватися. Екс-військовий облив себе рідиною і підніс вогонь, проте його оперативно повалили на землю і загасили.
Ульянову надали медичну допомогу.