Після спроби підпалу екс-військового доставили до лікарні, - Міноборони

Екс-військового звільнили зі служби за контрактом за станом здоров’я

Колишній військовослужбовець Сергій Ульянов наразі перебуває у лікарні, де йому надають допомогу. Про це повідомив під час брифінгу командувач сил спецоперацій генерал-лейтенант Ігор Луньов, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим Луньову невідомо, у якій лікарні перебуває Ульянов.

"Він не отримав опіків, адже він був мокрий. Наразі він у лікарні. У якій мені невідомо", - повідомив він.

Командувач поінформував, що Ульянова звільнили зі служби за контрактом за станом здоров’я.

Фото: документи, що підтверджують діагноз

"Він звільнений із військової служби за контрактом за станом здоров'я. Йому була надана можливість пройти ВЛК. Є відповідні висновки. Можу зачитати цей офіційний висновок (діагноз, - ред.). Затяжний стресовий розлад, помірно виражений астено-невротичний стан... це дає підстави на звільнення", - підкреслив Луньов.

За його словами, Ульянов не може проходити службу у лавах ЗСУ, тому він був звільнений у законному порядку.

Нагадаємо, екс-військовий ВСУ Ульянов підпалив себе біля будівлі Міністерства оборони. Йому намагалися перешкодити підпалити себе, але чоловік зміг вирватися. Екс-військовий облив себе рідиною і підніс вогонь, проте його оперативно повалили на землю і загасили.

Ульянову надали медичну допомогу.