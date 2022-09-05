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Попытки оправдать войну. В МИД осудили пророссийские митинги в Европе

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 12:07
Попытки оправдать войну. В МИД осудили пророссийские митинги в Европе Фото: спикер МИД Олег Николенко (slovoidilo)
Автор: Наталья Юрченко

Пророссийские митинги в Европе являются попытками оправдать войну, которую развязала Россия. Украина осуждает такие мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

Пророссийские митинги прошли в воскресенье в Кельне (Германия) и Праге (Чехия). Участники акций требовали прекратить поддержку Украины и отменить санкции против России. Также митингующие ставили под сомнение территориальную целостность Украины и собирали деньги для боевиков на Донбассе.

В МИД считают, что такие мероприятия не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии.

"Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо... Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и унизить честь и достоинство украинцев, которые ценой своих жизней отстаивают свободу в Европе", - отметил Николенко.

Он также поблагодарил жителей Кельта и Праги, которые не поддержали пророссийские митинги, а также тех европейцев, которые солидарны с Украиной и продолжают помогать беженцам.

Напомним, недавно в Венгрии заявили об ослаблении ЕС из-за войны в Украине, однако в МИД резко ответили на призывы Будапешта.

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