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"Попытка отбелить россиян". В Польше раскритиковали Шольца за позицию по визовым санкциям

Фото: в Польше раскритиковали Шольца из-за его позиции по визовым санкциям (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца, который не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Марцина Пшидача в эфире TVP1.

Он заявил, что в России агрессивная политика Владимира Путина имеет большую поддержку среди граждан. При этом канцлер Германии якобы не хочет замечать этого.

"До него не дошли, или он не читал все сообщения об огромной поддержке политики Владимира Путина среди простых россиян, может, он не видел все видео, на которых люди собираются в букву Z", - сказал заместитель главы МИД.

Пшидач подчеркнул, что немецкий канцлер пытается отбелить россиян.

"Это, очевидно, попытка в некотором смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", - добавил он.

Представитель МИД Польши уверен, что сейчас пришло время политических решений, поэтому ЕС должен ввести целостные визовые санкции для россиян.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против визовых санкций для россиян и заявил, что они могут "затруднять бегство от режима диктатуры".

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ПольшаГерманияОлаф ШольцРоссийская ФедерацияШенгенская зона