"Попытка отбелить россиян". В Польше раскритиковали Шольца за позицию по визовым санкциям

Он заявил, что в России агрессивная политика Владимира Путина имеет большую поддержку среди граждан. При этом канцлер Германии якобы не хочет замечать этого.

"До него не дошли, или он не читал все сообщения об огромной поддержке политики Владимира Путина среди простых россиян, может, он не видел все видео, на которых люди собираются в букву Z", - сказал заместитель главы МИД.

Пшидач подчеркнул, что немецкий канцлер пытается отбелить россиян.

"Это, очевидно, попытка в некотором смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", - добавил он.

Представитель МИД Польши уверен, что сейчас пришло время политических решений, поэтому ЕС должен ввести целостные визовые санкции для россиян.