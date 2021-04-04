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Попытка госпереворота в Иордании: Украина полностью поддерживает короля Абдаллу

Автор: Анастасия Рокитна

В Иордании осуществляется попытка государственного переворота с целью свержения короля Абдаллы II. Офис президента Украины заявил о поддержке короля Абдаллу II.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В Украине ждут детали событий, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства", - говорится в заявлении.

Отметим, арабские СМИ и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили о задержании более 20 высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи.

По их информации, задержания прошли в рамках расследования предполагаемого заговора с целью свержения короля. Утром 4 апреля бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что находится под домашним арестом.

Напомним, в начале февраля военный переворот произошел в Мьянме. Военные решили захватить власть в стране после поражения на выборах.

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Новости Украины ИорданиягоспереворотОфис президента
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