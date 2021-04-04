Попытка госпереворота в Иордании: Украина полностью поддерживает короля Абдаллу

В Украине ждут детали событий, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства", - говорится в заявлении.

Отметим, арабские СМИ и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили о задержании более 20 высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи.

По их информации, задержания прошли в рамках расследования предполагаемого заговора с целью свержения короля. Утром 4 апреля бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что находится под домашним арестом.