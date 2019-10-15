Популярные лекарства дорожают из-за судебных тяжб

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Вскоре цены могут пойти вверх еще быстрее

Цены в украинских аптеках за последний год выросли на 20%, а до конца года могут подорожать даже недорогие препараты, известные с советских времен. Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Подробности" на телеканале "Интер".

"Вскоре цены могут пойти вверх еще быстрее. Все из-за судебного иска по "Корвалолу". Один из производителей пытается через суд получить право на эксклюзивное производство этого советского препарата", - объясняют журналисты "Интера".

В сюжете подчеркивается, что попытка монополизации советской торговой марки – опасный прецедент, который негативно скажется на малообеспеченных украинцах.

"Риск понятен и предсказуем – это рост цен на лекарственные препараты под названием "Корвалол". Если только один производитель будет выпускать эти препараты и будет единственным источником поступления этого продукта на рынок, то не будет мотивации конкурировать и делать выше качество за низшую цену", - приводит телеканал слова юриста и эксперта по патентному праву Александра Мамуни.

Мамуня добавляет, что монополизация бренда "Корвалол" является необоснованной с точки зрения закона в Украине и неоправданной с точки зрения истории этого бренда, поскольку еще в советское время регистрационные удостоверения на производство "Корвалола" в СССР получили около 70 предприятий.

Эксперты считают подорожание доступных лекарств угрозой для здоровья украинцев.

"Это – катастрофа! Люди не лечатся, даже не занимаются самолечением, не говоря об обращении за медицинской помощью", - говорит Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

Журналисты сообщают, что сейчас "Корвалол" успешно производят десятки компаний на постсоветском пространстве – например, в Беларуси и Узбекистане.

"Если же суд примет решение в пользу одного из производителей, цена "Корвалола" может вырасти в два-три раза. А вместе с ним – подорожать и другие уже давно известные, народные препараты", - заключают авторы сюжета.

Как сообщалось, "Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства "Валокордин". АО "Фармак" считает себя изобретателем "Корвалола" и уже 15 лет судится с компанией "Дарница", требуя отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница".

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс за знак "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".