Популярні ліки дорожчають через судові тяжби

Ілюстративне фото (cont ws)

Незабаром ціни можуть піти вгору ще швидше

Ціни в українських аптеках за останній рік зросли на 20%, а до кінця року можуть подорожчати навіть недорогі препарати, відомі з радянських часів. Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Подробиці" на телеканалі "Інтер".

"Незабаром ціни можуть піти вгору ще швидше. Все через судовий позов "Корвалолу". Один з виробників намагається через суд отримати право на ексклюзивне виробництво цього радянського препарату", - пояснюють журналісти "Інтера".

У сюжеті підкреслюється, що спроба монополізації радянської торгової марки – небезпечний прецедент, який негативно позначиться на малозабезпечених українцях.

"Ризик зрозумілий і передбачуваний – це зростання цін на лікарські препарати під назвою "Корвалол". Якщо тільки один виробник буде випускати ці препарати і буде єдиним джерелом надходження цього продукту на ринок, то не буде мотивації конкурувати і робити вищу якість за нижчу ціну", - наводить телеканал слова юриста і експерта по патентному праву Олександра Мамуні.

Мамуня додає, що монополізація бренду "Корвалол" є необґрунтованим з точки зору закону в Україні і невиправданим з точки зору історії бренду, оскільки ще в радянський час реєстраційні посвідчення на виробництво "Корвалолу" в СРСР отримали близько 70 підприємств.

Експерти вважають подорожчання доступних ліків загрозою для здоров'я українців.

"Це – катастрофа! Люди не лікуються, навіть не займаються самолікуванням, не кажучи про звернення за медичною допомогою", - каже Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

Журналісти повідомляють, що зараз "Корвалол" успішно виробляють десятки компаній на пострадянському просторі – наприклад, у Білорусі та Узбекистані.

"Якщо ж суд прийме рішення на користь одного з виробників, ціна "Корвалолу" може вирости в два-три рази. А разом з ним – подорожчати та інші вже давно відомі, народні препарати", - підсумовують автори сюжету.

Як повідомлялося, "Корвалол" з'явився в СРСР у 1959 році як аналог старого німецького ліки "Валокордин". АТ "Фармак" вважає себе винахідником "Корвалолу" і вже 15 років судиться з компанією "Дарниця", вимагаючи скасування держреєстрації препарату "Корвалол-Дарниця".

Ще у 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес за знак "Корвалол". Тим не менш, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".