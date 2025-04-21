Популярний шоколад із Дубая спричинив дефіцит фісташок: ЗМІ дізналися деталі

За даними митної служби Ірану, другий за величиною виробник у світі, за шість місяців по березень 2025 року експортував в ОАЕ на 40% більше фісташок, ніж за всі 12 місяців до цього.

За словами Бехруза Агаха, члена правління Іранської асоціації виробників фісташок, дефіцит являє собою різкий поворот подій порівняно з 2023 роком, коли світова пропозиція фісташок перевищила попит і призвела до падіння цін.

Через цей надлишок "стали доступні різні побічні продукти, як-от фісташкове масло, олія та паста, які можна було використовувати в широкому спектрі продуктів на основі фісташок".

"Це було приблизно в той самий час, коли був запущений Dubai Chocolate, і поступово він став вірусним по всьому світу", - додав він.

У Каліфорнії деякі фермери останніми роками почали переходити з мигдалю на фісташки, здебільшого через низькі ціни на мигдаль, але ці дерева почнуть давати врожай тільки у вересні наступного року.

Водночас шоколатьє кажуть, що не можуть виробляти достатню кількість плиток із кремовою начинкою. "Таке відчуття, ніби він з'явився з нізвідки, і раптом ви бачите його в кожному магазині. Ніхто до цього не готовий", - сказав Чарльз Жандро, генеральний директор Prestat Group, що володіє люксовими британськими брендами шоколаду.

Як дубайський шоколад став настільки популярним?

Батончики, що являють собою поєднання фісташкового крему, тертого тіста і молочного шоколаду, мали скромний успіх після їхнього запуску 2021 року бутиком-шоколатьє з Еміратів FIX, доки відео в TikTok не перетворило їх на світову сенсацію.

Кліп, опублікований у грудні 2023 року, зібрав понад 120 млн переглядів і спровокував всесвітню моду на фісташковий шоколад, що призвело до появи безлічі підробок. Через ажіотаж ціни на ядра фісташок підскочили з 7,65 доларів за фунт рік тому до приблизно 10,30 доларів за фунт зараз, сказав Джайлс Хакінг з горіхового трейдера CG Hacking.

"Фісташковий світ нині фактично виснажений", - сказав він.

Ціна на дубайський шоколад і не перший дифіцит фісташок

Lindt's Dubai пропонує роздрібні ціни в 10 фунтів за 145 грамів у Великій Британії за плитку, що вдвічі більше, ніж у інших плиток.

Але споживачі так зацікавлені, що деякі магазини, як повідомляється, обмежують кількість плиток, які може купити один покупець, в той час як Lindt і британський супермаркет Wm Morrison випустили великодні яйця з фісташковим кремом.

Запаси фісташок уже скорочувалися після невдалого врожаю торік у США, провідному експортері горіхів. Урожай у США також був більш високої якості, ніж зазвичай, залишивши менше дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай продаються як інгредієнти для шоколаду та інших продуктів, сказав Хакінг.

"Пропозицій було не так багато, тому, коли з'явився дубайський шоколад, і (шоколатьє, - ред) скупили всі ядра, які їм попалися... це залишило решту світу в дефіциті", - сказав Хакінг.