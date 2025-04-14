Популярний курорт Лансароте накрила раптова повінь: оголошено надзвичайний стан

Популярний серед туристів курорт Лансароте накрила сильна злива, яка затопила житлові квартали та транспортні артерії. На острові оголосили надзвичайний стан.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Острів Лансароте, що входить до складу Канарських островів і є популярним туристичним напрямком, накрила сильна злива. Унаслідок негоди будинки опинилися під водою, а дороги перетворилися на брудні річки.

Як повідомили служби порятунку, лише за дві години в суботу на острові випало 6 см опадів. У зв’язку з цим було оголошено надзвичайний стан.

На оприлюднених відео видно потік бурої води, що стрімко несе під мостами, а також затоплені авто й очевидців, які знімають негоду.

Голова служби надзвичайних ситуацій Лансароте Енріке Еспіноса розповів, що рятувальники працювали всю ніч. За його словами, надійшло близько 300 викликів - найбільше з міст Арресіфе та Тегісе. Частину будинків затопило, також залишилося багато бруду.

За попередньою інформацією, жертв або постраждалих немає.