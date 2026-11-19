У 2026 році Ідея Банк залишається на лідируючих позиціях за темпами приросту кредитного портфеля: на 1 листопада портфель споживчих кредитів банку збільшився на 40% з початку року і на 52% рік до року.

"Споживче кредитування для нас - не додатковий напрямок, а одна з ключових компетенцій. Але я б пояснював позитивну кредитну динаміку не лише нашою спеціалізацією, адже це також показник довіри клієнтів і того, що наші кредитні продукти вже добре знають на ринку. Ми укладаємо близько 15 тисяч кредитних угод щомісяця. Тобто за зростанням портфеля - велика кількість клієнтів, які щомісяця обирають наші продукти", - зазначив Тимофіїв.

Головними кредитними продуктами в Ідея Банку залишаються готівкові кредити та кредитні картки: 93% портфеля майже порівну поділено між картковим кредитуванням і класичним кеш-кредитом.

"Структура нашого портфеля збалансована: у нас фактично два майже однакові за розміром кредитні портфелі. 48% припадає на кредитні картки, 45% - на кеш-кредити. Ще близько 7% - це товарне кредитування, включаючи POS та "Оплату частинами", - зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку.

Говорячи про специфіку такого продукту, як кеш-кредит, експерт зауважив: кеш-кредит, як правило, закриває конкретну і більшу потребу клієнта тут і зараз. Тоді як кредитна картка дає постійно доступний фінансовий резерв, яким самостійно керує клієнт. Кеш-кредит і кредитна картка не стільки конкурують між собою, скільки доповнюють одне одного на різних етапах відносин із клієнтом.

"Часто відносини з клієнтом починаються саме з конкретної потреби: потрібні кошти на покупку, ремонт чи інші витрати, і цю потребу закриває кеш-кредит або товарний кредит. А далі ми робимо користування кредитними коштами для клієнта простішим. Якщо клієнт уже пройшов кредитний шлях, банк знає його кредитну історію та платіжну поведінку, немає сенсу щоразу починати все з нуля. Ми пропонуємо клієнту кредитну картку з доступним лімітом, щоб наступну потребу він міг закрити сам, тоді, коли вона виникне, без необхідності щоразу оформлювати новий кредит", - зазначає Тимофіїв.

У період стрімкого розвитку цифрових технологій в кредитних процесах важливу роль відіграють онлайн-сервіси, завдяки яким клієнт може легко і швидко подати заявку на кредит, і вже за кілька хвилин отримати рішення банку, а згодом і кредитні кошти.

"В Ідея Банку частка онлайн-видач готівкових кредитів у 2025 році становила 50%, а в 2026 році - вже більше 70%", - каже директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку.

За словами експерта, для Ідея Банку було важливим рішенням перенести у смартфон повноцінне споживче кредитування. І сьогодні в застосунку O.Bank можна оформити готівковий кредит, розстрочку чи "Оплату частинами" без відвідування відділення.

У застосунку банку можна відкрити депозит та зручно користуватися іншими банківськими продуктами. На початок серпня 2026 року в O.Bank було вже понад 512 тисяч зареєстрованих клієнтів, а з початку 2024 року їхня кількість зросла у 3,5 раза.

"Для нас є дуже важливим саме клієнтський шлях. Новому клієнту потрібно 2 хвилини, щоб оформити картку. А якщо клієнт уже пройшов у нас онбординг, і банк його знає, готівковий кредит можна оформити приблизно за хвилину: кредитний ліміт уже попередньо визначений, тому немає потреби щоразу проходити весь шлях спочатку. Але ми не вважаємо, що всі клієнти обов'язково мають перейти в digital. Наше завдання - дати кожному максимально простий і зручний спосіб отримати послугу: у смартфоні чи особисто", - підкреслив Тимофіїв.