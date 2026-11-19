Кредитні продукти для громадян залишаються у фокусі Ідея Банку, а портфель кредитів протягом 2026 року зростає високими темпами. Це свідчить про довіру клієнтів до банку і його пропозицій, а також про такі переваги кредитних продуктів банку, як швидкість рішення, простота оформлення, прозорість умов та висока якість цифрового сервісу.
Про динаміку споживчого кредитування, структуру попиту на картки й готівку та розвиток онлайн-позик у застосунку O.Bank РБК-Україна розповів директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.
У 2026 році Ідея Банк залишається на лідируючих позиціях за темпами приросту кредитного портфеля: на 1 листопада портфель споживчих кредитів банку збільшився на 40% з початку року і на 52% рік до року.
"Споживче кредитування для нас - не додатковий напрямок, а одна з ключових компетенцій. Але я б пояснював позитивну кредитну динаміку не лише нашою спеціалізацією, адже це також показник довіри клієнтів і того, що наші кредитні продукти вже добре знають на ринку. Ми укладаємо близько 15 тисяч кредитних угод щомісяця. Тобто за зростанням портфеля - велика кількість клієнтів, які щомісяця обирають наші продукти", - зазначив Тимофіїв.
Головними кредитними продуктами в Ідея Банку залишаються готівкові кредити та кредитні картки: 93% портфеля майже порівну поділено між картковим кредитуванням і класичним кеш-кредитом.
"Структура нашого портфеля збалансована: у нас фактично два майже однакові за розміром кредитні портфелі. 48% припадає на кредитні картки, 45% - на кеш-кредити. Ще близько 7% - це товарне кредитування, включаючи POS та "Оплату частинами", - зазначив директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку.
Говорячи про специфіку такого продукту, як кеш-кредит, експерт зауважив: кеш-кредит, як правило, закриває конкретну і більшу потребу клієнта тут і зараз. Тоді як кредитна картка дає постійно доступний фінансовий резерв, яким самостійно керує клієнт. Кеш-кредит і кредитна картка не стільки конкурують між собою, скільки доповнюють одне одного на різних етапах відносин із клієнтом.
"Часто відносини з клієнтом починаються саме з конкретної потреби: потрібні кошти на покупку, ремонт чи інші витрати, і цю потребу закриває кеш-кредит або товарний кредит. А далі ми робимо користування кредитними коштами для клієнта простішим. Якщо клієнт уже пройшов кредитний шлях, банк знає його кредитну історію та платіжну поведінку, немає сенсу щоразу починати все з нуля. Ми пропонуємо клієнту кредитну картку з доступним лімітом, щоб наступну потребу він міг закрити сам, тоді, коли вона виникне, без необхідності щоразу оформлювати новий кредит", - зазначає Тимофіїв.
У період стрімкого розвитку цифрових технологій в кредитних процесах важливу роль відіграють онлайн-сервіси, завдяки яким клієнт може легко і швидко подати заявку на кредит, і вже за кілька хвилин отримати рішення банку, а згодом і кредитні кошти.
"В Ідея Банку частка онлайн-видач готівкових кредитів у 2025 році становила 50%, а в 2026 році - вже більше 70%", - каже директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку.
За словами експерта, для Ідея Банку було важливим рішенням перенести у смартфон повноцінне споживче кредитування. І сьогодні в застосунку O.Bank можна оформити готівковий кредит, розстрочку чи "Оплату частинами" без відвідування відділення.
У застосунку банку можна відкрити депозит та зручно користуватися іншими банківськими продуктами. На початок серпня 2026 року в O.Bank було вже понад 512 тисяч зареєстрованих клієнтів, а з початку 2024 року їхня кількість зросла у 3,5 раза.
"Для нас є дуже важливим саме клієнтський шлях. Новому клієнту потрібно 2 хвилини, щоб оформити картку. А якщо клієнт уже пройшов у нас онбординг, і банк його знає, готівковий кредит можна оформити приблизно за хвилину: кредитний ліміт уже попередньо визначений, тому немає потреби щоразу проходити весь шлях спочатку. Але ми не вважаємо, що всі клієнти обов'язково мають перейти в digital. Наше завдання - дати кожному максимально простий і зручний спосіб отримати послугу: у смартфоні чи особисто", - підкреслив Тимофіїв.
Зазначимо, що станом на 1 жовтня 2026 року в Ідея Банку діє близько 465 тис. кредитних карток, за якими загальний встановлений кредитний ліміт становить близько 6,7 млрд грн.
Раніше РБК-Україна опублікувало рейтинг кредитних карток із найкращими умовами. Відповідно до результатів, найвищі 110 балів отримала О.Картка від Ідея Банку.
Також ми розповідали, чому популярність депозитів для бізнесу зростає та які умови пропонують банки восени 2026 року.
АТ "Ідея Банк". Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011. Внесено до Державного реєстру банків за №46.