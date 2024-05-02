За "популярне" порушення водії можуть залишитися без квартир та зарплат

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Де заборонено зупинку та паркування

Зупинка та паркування транспортних засобів регулюється правилами дорожнього руху. Зупинка - припинення руху до 5 хвилин. Наприклад, для посадки чи висадки пасажирів, завантаження/вивантаження речей. Зупинка понад 5 хвилин уже вважається стоянкою.

Не можна зупинятися і паркуватися на залізничному переїзді, трамвайних коліях, тунелях, мостах і під ними. Також заборонено зупинку у місцях, де автомобіль закриває світлофор або дорожні знаки, та на відстані менше 3 метрів від розділової смуги, суцільної лінії розмітки.

Паркування у непризначених для цього локаціях також є приводом для штрафу. Не можна паркуватися:

якщо є заборонний знак

на тротуарі - крім мотоциклів та легкових авто (має залишатися 2 метри для пішоходів)

на газонах та велодоріжках

на трасах за містом ближче 100 метрів до повороту

на місцях, де транспорт заважає іншим автомобілям чи пішоходам

Особливу увагу слід звертати на дистанцію, оскільки неправильним вважається паркування ближче, ніж:

5 метрів до сміттєвих контейнерів

10 метрів до виїзду з прилеглої території, перехрестя, пішохідного переходу, місця проведення дорожніх робіт

30 метрів до зупинки пасажирського транспорту

50 метрів до залізничного переїзду

Штрафи за неправильне паркування

У більшості випадках штраф становить 15 неоподатковуваних мінімальних доходів. На сьогодні це 255 гривень, за повторні порушення - до 680 гривень.

При цьому штрафи формуються виходячи з того, де припаркувався водій. Якщо авто залишили не за правилами знаків дорожнього руху - 340 гривень. А якщо створюється перешкода чи загроза іншим учасникам руху -до 680 гривень.

Паркування на місці для осіб з інвалідністю загрожує штрафом у розмірі від 1020 до 1700 гривень. Якщо на авто немає знака, що ним керує особа з інвалідністю, мають бути відповідні документи про групу у водія або одного з пасажирів. За таке порушення притягти до відповідальності може лише працівник поліції.

Зазначимо, часто водії бензинових чи дизельних авто паркуються на місці для електромобілів. За це передбачено штраф від 340 до 510 гривень.

Штрафи за неоплачене паркування

На платних міських парковках необхідно сплатити стоянку, якщо автомобіль коштує понад 10 хвилин. Порушення загрожує штрафом у розмірі 20-кратної годинної паркувальної вартості. Сума залежить від вартості паркування, встановленої у конкретному місті. Наприклад, якщо година коштує 10 гривень, то доведеться сплатити штраф 200 гривень.

У таких випадках інспектори залишають повідомлення про складання протоколу під двірником на лобовому склі. Сама постанова пізніше надсилається за адресою прописки власника автомобіля.

Штраф може виписувати як співробітник поліції, так і інспектор муніципальної служби паркування. У містах найчастіше цим займаються саме інспектори. Порушення необхідно сплатити у строк до 30 днів. Якщо сплатити паркувальний штраф або штраф з камер фото- та відеофіксації протягом 10 днів, водій отримує знижку 50%.

Важливо. Заборонено платити за паркування безпосередньо інспектору. Оплата здійснюється через паркомат, платіжні системи або спеціальні сервіси. Наприклад, у Києві це можна зробити через додаток "Київ Цифровий".

Що буде, якщо не сплатити штраф

Здається, невеликий розмір штрафу не може спричинити серйозних наслідків. Але це не так, оскільки якщо затягнути з оплатою, до водія застосовуються більш жорсткі санкції.

Після виписки штрафу є 10 днів, щоб його оскаржити, та 15 днів на добровільну оплату. Якщо постанова не була оскаржена, а штраф не сплачено протягом 30 днів, то постанову направляють до виконавчої служби для примусового стягнення.

У такому разі доведеться:

відшкодувати витрати держави на примусове стягнення

сплатити штраф у 2-кратному розмірі

При цьому державний виконавець може відвідати порушника за місцем прописки, описати майно, накласти арешт на житло, автомобіль чи частину заробітної плати. Крім того, може дійти до заборони виїзду з України.

Таким чином, за наявності несплачених штрафів на кордоні водія може чекати неприємний сюрприз. Якщо була постанова про арешт автомобіля, то його можуть затримати на дорозі у разі спрацювання системи "Рубіж". Транспорт евакуюють на штрафмайданчик і повернуть лише після оплати та закриття виконавчого провадження. Витрати на евакуацію, зберігання машини на штрафмайданчику сплачує порушник.

Коли ще авто забирають на штрафмайданчик

Згідно з постановою Кабміну №855 від 11 серпня 2023 року, евакуатор може забрати автомобіль не лише під час паркування на смузі громадського транспорту чи створення перешкод дорожньому руху.

Визначено ще п'ять випадків для евакуації:

паркування на місцях для осіб з інвалідністю

паркування авто з ДВС на місцях для електромобілів

якщо авто заважає зупинці транспортних засобів з одним або декількома електродвигунами

якщо немає номерного знака або його погано видно через пошкодження або бруд

при незаконній установці номерних знаків ЗСУ, силових та правоохоронних відомств

При складанні акта огляду та тимчасовому затриманні авто тепер не обов'язково присутність двох понятих, якщо процес знімається на фото чи відео.

Забрати машину зі штрафного майданчика можна після сплати штрафу, послуг майданчика (144 гривні на день) та послуг евакуатора (1270 гривень).