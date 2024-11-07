Популярна серед українців країна стала небезпечною: куди туристам краще не їхати й чому
У Службі зовнішньої розвідки України розповіли, що безпекова ситуація в окремих регіонах Єгипту є складною й непередбачуваною. Тож туристам і мандрівникам ці території краще оминати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки України у Facebook.
Зміст
З якими країнами межує Єгипет
Популярний серед багатьох українських туристів Єгипет (офіційна назва - Арабська Республіка Єгипет або АРЄ) є трансконтинентальною державою, яка охоплює північно-східний кут Африки та південно-західний кут Азії (що з'єднані сухопутним "мостом", утвореним Синайським півостровом).
Ця середземноморська країна межує:
- з Сектором Гази (Палестина) та Ізраїлем - на північному сході
- з Акабською затокою та Червоним морем - на сході
- з Суданом - на півдні
- з Лівією - на заході
Крім того, через Акабську затоку лежить Йорданія, через Червоне море - Саудівська Аравія, а через Середземномор'я - Греція, Туреччина та Кіпр (хоча жодна з цих країн не має сухопутного кордону з Єгиптом).
Розташування Єгипту серед інших країн (скриншот: google.com/maps)
Безпекова ситуація в Єгипті
За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, безпекова ситуація в окремих регіонах Єгипту (попри доволі стабільну в цілому політичну обстановку в країні) є складною та непередбачуваною.
Найнебезпечнішим регіоном залишається північ Синайського півострова, де:
- діє надзвичайний стан, введений владою АРЄ у попередні роки
- триває антитерористична операція проти бойовиків "Ісламської держави"
Синайський півострів (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)
Тим часом ризики терористичних та інших екстремістських проявів зберігаються по всій країні - зокрема у столиці Каїрі та курортних містах.
Українцям пояснили, що напади можуть бути невибірковими та без попередження, а їхньою ціллю ставати як державні, так і цивільні об'єкти.
Крім того, високі безпекові ризики зберігаються для відвідувачів усіх релігійних установ у Єгипті.
Зазначається, що загальний вплив на обстановку в Єгипті спричиняють:
- військові дії в сусідніх Лівії, Судані та Секторі Гази
- напружена ситуація в акваторії Червоного моря (пов'язана з атаками єменських хуситів на судноплавство)
"Високий рівень солідарності єгипетського суспільства з населенням Сектору Гази зумовлюють значні ризики для іноземних громадян, які можуть асоціюватися з Державою Ізраїль", - підсумували у Службі зовнішньої розвідки.
Допис Служби зовнішньої розвідки (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Єгипет уперше висунув мирну пропозицію щодо Сектору Гази (території на березі Середземного моря, виділеної ООН для арабської держави Палестини, окупованої спершу Єгиптом, а згодом - Ізраїлем).
Проте пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що в ХАМАС відхилили мирну пропозицію Єгипту щодо Сектору Гази.
Читайте також про низку найнебезпечніших островів світу, куди туристам на відпочинок точно їхати не варто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.