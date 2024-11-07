Популярная среди украинцев страна стала опасной: куда туристам лучше не ехать и почему
В Службе внешней разведки Украины рассказали, что ситуация с безопасностью в отдельных регионах Египта является сложной и непредсказуемой. Так что туристам и путешественникам этих территорий лучше избегать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки в Facebook.
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С какими странами граничит Египет
Популярный среди многих украинских туристов Египет (официальное название - Арабская Республика Египет или АРЕ) является трансконтинентальным государством, охватывающим северо-восточный угол Африки и юго-западный угол Азии (соединенные сухопутным "мостом", образованным Синайским полуостровом).
Эта средиземноморская страна граничит:
- с Сектором Газы (Палестина) и Израилем - на северо-востоке
- с Акабским заливом и Красным морем - на востоке
- с Суданом - на юге
- с Ливией - на западе
Кроме того, через Акабский залив лежит Иордания, через Красное море - Саудовская Аравия, а через Средиземноморье - Греция, Турция и Кипр (хотя ни одна из этих стран не имеет сухопутной границы с Египтом).
Расположение Египта среди других стран (скриншот: google.com/maps)
Ситуация с безопасностью в Египте
По информации Службы внешней разведки Украины, ситуация с безопасностью в отдельных регионах Египта (несмотря на довольно стабильную в целом политическую обстановку в стране) является сложной и непредсказуемой.
Самым опасным регионом остается север Синайского полуострова, где:
- действует чрезвычайное положение, введенное властями АРЕ в предыдущие годы
- продолжается антитеррористическая операция против боевиков "Исламского государства"
Синайский полуостров (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)
Тем временем риски террористических и других экстремистских проявлений сохраняются по всей стране - в частности, в столице Каире и курортных городах.
Украинцам объяснили, что нападения могут быть неизбирательными и без уведомления, а их целью становиться как государственные, так и гражданские объекты.
Кроме того, высокие риски безопасности сохраняются для посетителей всех религиозных учреждений в Египте.
Отмечается, что общее влияние на обстановку в Египте оказывают:
- военные действия в соседних Ливии, Судане и Секторе Газы
- напряженная ситуация в акватории Красного моря (связанная с атаками йеменских хуситов на судоходство)
"Высокий уровень солидарности египетского общества с населением Сектора Газы обуславливают значительные риски для иностранных граждан, которые могут ассоциироваться с Государством Израиль", - подытожили в Службе внешней разведки.
Пост Службы внешней разведки (скриншот: facebook.com/SZRUkraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Египет впервые выдвинул мирное предложение по сектору Газы (территории на берегу Средиземного моря, выделенной ООН для арабского государства Палестины, оккупированной сначала Египтом, а позже - Израилем).
Однако позже государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ХАМАС отклонили мирное предложение Египта по Сектору Газы.
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