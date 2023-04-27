Ситуація на фронті сьогодні 27 квітня

Російська федерація, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації України. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.