Ситуация на фронте сегодня 27 апреля

Фото: Оккупанты, несмотря на большие потери, наступают на трех направлениях (GettyImages)

Российская федерация, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации Украины. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.