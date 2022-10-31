Попри заяви Росії "зернова угода" залишається чинною, - ООН

Заяви Росії щодо призупинення її участі в "зерновій угоді" не означає, що вона втратила чинність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса.
"Ми твердо дотримуємося думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, попри призупинення участі в ній Росії", заявив Гріффітс.
За його словами, Росія не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї, а просто заявила, що призупинили участь у ній на невизначений термін.
" І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються з України. Разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною - перевіряти ці судна", - додав Гриффітс.
Заступник генсека додав, що ООН продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання. За його словами, чим швидше організація зможе повністю відновити участь Росії, тим краще.
Нагадаємо, що Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною, про що заявив президент України Володимир Зеленський.
Раніше Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".
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