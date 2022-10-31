Несмотря на заявления России "зерновое соглашение" остается в силе, - ООН

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановку участия в ней России", заявил Гриффитс.

По его словам, Россия не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из него, а просто заявила, что приостановили участие в нем на неопределенный срок.

"И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять движущиеся из Украины суда. Вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной - проверять эти суда", - добавил Гриффитс.

Заместитель генсека добавил, что ООН продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы. По его словам, чем быстрее организация сможет полностью восстановить участие России, тем лучше.