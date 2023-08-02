Попри заяви Пригожина. ЗМІ встановили, що ПВК "Вагнера" продовжує вербувати найманців
Регіональні центри ПВК "Вагнер" продовжують вербувати нових найманців. Це відбувається попри заяви ватажка приватної військової компанії Євгена Пригожина про припинення набору до групи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Важливі історії".
Про що говорив Пригожин
31 липня Євген Пригожин заявив, що ПВК більше не планує набирати нових найманців. Він спробував обґрунтувати це тим, що дефіциту в особовому складі у нього немає.
Однак він додав, що якщо "Батьківщині буде потрібно, то він створить нову групу найманців". Також він повідомив, що ПВК присутня в Африці та Білорусі.
Що відбувається насправді
Видання виявило повідомлення про те, що угруповання планує відновити набір у серпні.
Один з екс-найманців, який воював в Африці та Україні, на умовах анонімності розповів "Важливим історіям", що вербування в ПВК поновилося через православний спортивний клуб "Десантник" в Омську і один із пунктів ПВК у Новосибірську.
Що говорять у вербувальних пунктах ПВК "Вагнера"
Журналіст зв'язався з омським центром із вербування, однак йому заявили, що в РФ набори не проводять.
У новосибірській організації ветеранів "Силова єдність Сибіру", яка стала офіційним представником ПВК у місті, розповіли, що новий набір у ПВК відбувається щоп'ятниці.
"Кандидату потрібно прийти з кросівками і спортивною формою до них в офіс і здати нормативи з фізичної підготовки. Кандидат не повинен мати судимості, хронічних захворювань і боргів за базою Федеральної служби судових приставів, він повинен мати військову спеціальність і закордонний паспорт. Основний напрямок набору - африканські країни", - пише видання.
Найманців можуть відправити на війну в Україну
Найманець ПВК "Вагнера", з яким вдалося поспілкуватися "Важливим історіям", запевняє, що на ділі вербувальні центри розподіляють напрямки роботи бойовиків уже після добору і можуть направити їх на війну в Україну.
Кореспондент "Важливих історій" отримав пропозицію вирушити в "зону СВО" без підписання контракту з Міноборони РФ від іншої ПВК. Йдеться про "Редут", її пов'язують з "Газпромом".
"Вагнерівці" у Білорусі
Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.
Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.
Українські прикордонники наголошують, що поки бойовики у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.
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