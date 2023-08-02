Несмотря на заявления Пригожина. СМИ установили, что ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать наемников

Региональные центры ЧВК "Вагнер" продолжают вербовать новых наемников. Это происходит несмотря на заявления главаря частной военной компании Евгения Пригожина о прекращении набора в группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Важные истории ".

О чем говорил Пригожин

31 июля Евгений Пригожин заявил, что ЧВК больше не планирует набирать новых наемников. Он попытался обосновать это тем, что дефицита в личном составе у него нет.

Однако он добавил, что если "Родине будет нужно, то он создаст новую группу наемников". Также он сообщил, что ЧВК присутствует в Африке и Беларуси.

Что происходит на самом деле

Издание обнаружило сообщение о том, что группировка планирует возобновить набор в августе.

Один из экс-наемников, воевавший в Африке и Украине, на условиях анонимности рассказал "Важным историям", что вербовка в ЧВК возобновилась через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске и один из пунктов ЧВК в Новосибирске.

Что говорят в вербовочных пунктах ЧВК "Вагнера"

Журналист связался с омским центром по вербовке, однако ему заявили, что в РФ наборы не проводятся.

В новосибирской организации ветеранов "Силовое единство Сибири", которая стала официальным представителем ЧВК в городе, рассказали, что новый набор в ЧВК проходит каждую пятницу.

"Кандидату нужно прийти с кроссовками и спортивной формой к ним в офис и сдать нормативы по физической подготовке. Кандидат не должен иметь судимости, хронических заболеваний и долгов по базе Федеральной службы судебных приставов, он должен иметь военную специальность и загранпаспорт. Основное направление набора - африканские страны", - пишет издание.

Наемников могут отправить на войну в Украину

Наемник ЧВК "Вагнера", с которым удалось пообщаться "Важным историям", уверяет, что на деле вербовочные центры распределяют направления работы боевиков уже после отбора и могут направить их на войну в Украину.

Корреспондент "Важных историй" получил предложение отправиться в "зону СВО" без подписания контракта с Минобороны РФ от другой ЧВК. Речь идет о "Редуте", ее связывают с "Газпромом".

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляет угрозы для Украины, но не исключаются провокации.