Попри війну. До Умані почали прибувати хасиди

До Умані Черкаської області почали прибувати хасидські паломники для святкування дня народження цадика Рабі Нахмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

З 22 березня хасиди з усього світу, попри війну, почали прибувати до Умані, де знаходиться могила Рабі Нахмана - засновника брацлавського хасидизму.

Щоб забезпечити правопорядок, у місті працює зведений загін сформований із працівників різних служб. До нього приєдналися поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські районного управління.

Зазначається, що на паломників поширюються всі обмеження, пов'язанні з воєнним станом. Зокрема, перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє з 5:00 до 23:00.

Фото: до Умані прибувають хасидські паломники (facebook.com/cherkasypolice)

Нагадаємо, попри війну, минулого року до Умані приїхало понад 23 тисячі хасидів на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.