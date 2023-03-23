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Попри війну. До Умані почали прибувати хасиди

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Умань, Четвер 23 березня 2023 14:20
Попри війну. До Умані почали прибувати хасиди Фото: до Умані прибувають хасидські паломники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

До Умані Черкаської області почали прибувати хасидські паломники для святкування дня народження цадика Рабі Нахмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

З 22 березня хасиди з усього світу, попри війну, почали прибувати до Умані, де знаходиться могила Рабі Нахмана - засновника брацлавського хасидизму.

Щоб забезпечити правопорядок, у місті працює зведений загін сформований із працівників різних служб. До нього приєдналися поліція діалогу, бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи, вибухотехніки та поліцейські районного управління.

Зазначається, що на паломників поширюються всі обмеження, пов'язанні з воєнним станом. Зокрема, перевірка документів на блокпостах та комендантська година, яка діє з 5:00 до 23:00.

Фото: до Умані прибувають хасидські паломники (facebook.com/cherkasypolice)

Нагадаємо, попри війну, минулого року до Умані приїхало понад 23 тисячі хасидів на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року.

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