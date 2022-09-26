Як хасиди відзначають Рош ха-Шана в Умані: фоторепортаж
Незважаючи на заклики української влади, тисячі прочан-хасидів приїхали до Умані (Черкаська область) на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року.
РБК-Україна публікує фоторепортаж із Умані.
На вулицях міста традиційно для цього часу багато паломників. Хасиди читають Тору та святкують Рош ха-Шана.
Фото: хасиди в Умані (Віталій Носач/РБК-Україна)
Як відзначають Рош ха-Шана цього року
Цього року єврейський Новий рік відзначають із 25 по 27 вересня. Через російське вторгнення Служба безпеки України просила паломників-хасидів утриматися від поїздки в Умань через високу ймовірність ракетних обстрілів. Крім того, Росія продовжує дестабілізувати міжнаціональні відносини в Україні та шкодити її міжнародному іміджу.
Очікувалося, що на паломництво мають прибути близько 10 тисяч хасидів , проте вже відомо, що їх набагато більше. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець наголошував, що заклик до хасидів не є суворим заходом. За його словами, вони пояснювали твердий намір відвідати Умань тим, що вони звикли до постійної війни в Ізраїлі.
Фото: хасиди в Умані (Віталій Носач/РБК-Україна)
Днями стало відомо, що до міста прибули понад 23 тисячі паломників .
Які обмеження зараз в Умані
З метою безпеки в Умані виставлені додаткові блокпости, запроваджено обмеження по комендантській годині, ведеться облік по кожному паломнику, у темний час доби заборонено пересуватися містом.
Крім того, заборонена торгівля алкогольними напоями, продаж салютів та феєрверків, а також пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.
Фото: хасиди в Умані (Віталій Носач/РБК-Україна)
Також для хасидів підготували понад 20 укриттів на випадок повітряної тривоги .
Чому хасиди їздять до Умані
В Умані похований цадик Нахмана - засновник брацлавського хасидизму. Послідовники цієї гілки юдаїзму вважають своїм обов'язком побувати бодай раз у своєму житті на його могилі. Відповідно до традиції, якщо біля його могили зустріти Новий рік (Рош ха-Шана), то наступний рік буде щасливим.
Як правило, хасиди приїжджають цілими громадами разом із дітьми. Особливо велике значення паломництво в Умані має для духовного розвитку молоді. Під час паломництва хасиди навчають молоде покоління Торі.
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