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Як хасиди відзначають Рош ха-Шана в Умані: фоторепортаж

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Умань, Понеділок 26 вересня 2022 18:20
Як хасиди відзначають Рош ха-Шана в Умані: фоторепортаж Фото: до Умані прибули паломники на святкування Рош ха-Шана (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Незважаючи на заклики української влади, тисячі прочан-хасидів приїхали до Умані (Черкаська область) на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року.

РБК-Україна публікує фоторепортаж із Умані.

На вулицях міста традиційно для цього часу багато паломників. Хасиди читають Тору та святкують Рош ха-Шана.

Фото: хасиди в Умані (Віталій Носач/РБК-Україна)

Як відзначають Рош ха-Шана цього року

Цього року єврейський Новий рік відзначають із 25 по 27 вересня. Через російське вторгнення Служба безпеки України просила паломників-хасидів утриматися від поїздки в Умань через високу ймовірність ракетних обстрілів. Крім того, Росія продовжує дестабілізувати міжнаціональні відносини в Україні та шкодити її міжнародному іміджу.

Очікувалося, що на паломництво мають прибути близько 10 тисяч хасидів , проте вже відомо, що їх набагато більше. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець наголошував, що заклик до хасидів не є суворим заходом. За його словами, вони пояснювали твердий намір відвідати Умань тим, що вони звикли до постійної війни в Ізраїлі.

Фото: хасиди в Умані (Віталій Носач/РБК-Україна)

Днями стало відомо, що до міста прибули понад 23 тисячі паломників .

Які обмеження зараз в Умані

З метою безпеки в Умані виставлені додаткові блокпости, запроваджено обмеження по комендантській годині, ведеться облік по кожному паломнику, у темний час доби заборонено пересуватися містом.

Крім того, заборонена торгівля алкогольними напоями, продаж салютів та феєрверків, а також пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Фото: хасиди в Умані (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також для хасидів підготували понад 20 укриттів на випадок повітряної тривоги .

Чому хасиди їздять до Умані

В Умані похований цадик Нахмана - засновник брацлавського хасидизму. Послідовники цієї гілки юдаїзму вважають своїм обов'язком побувати бодай раз у своєму житті на його могилі. Відповідно до традиції, якщо біля його могили зустріти Новий рік (Рош ха-Шана), то наступний рік буде щасливим.

Як правило, хасиди приїжджають цілими громадами разом із дітьми. Особливо велике значення паломництво в Умані має для духовного розвитку молоді. Під час паломництва хасиди навчають молоде покоління Торі.

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Умань Рош ха-Шана
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