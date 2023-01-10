У Мінагрополітики спрогнозували скорочення врожаю у 2023 році

У Мінагрополітики прогнозують фізичне скорочення врожаю у 2023 році на 10-15%. Виробники переходять на олійні культури, які дають більший дохід з гектару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону .

"Якщо ми говоримо про фізичний збір урожаю, то прогнозуємо, що зменшення буде на рівні 10-15%. Така наша оцінка наразі", - сказав він.

Чиновник зазначив, що наступного року урожайність може знизитися на 5%, зауваживши, що під словом "урожайність" йдеться про величину, яка збирається з гектара, і її не варто плутати із показником фізичного збору врожаю.

Також він повідомив, що посівні площі будуть переорієнтовані в основному на олійні культури.

"Пріоритетними в аграріїв стають олійні культури. Це вже помітно на прикладі озимого ріпаку, його площа посіву у порівнянні з попереднім роком не зменшилася. Також очікуємо збільшення площ соняшнику та сої. Хоч олійні культури мають меншу урожайність на гектар, дають менший валовий збір у вазі, але вартість їх значно вища порівняно з зерновими - у 2-2,5 рази", - додав Висоцький.