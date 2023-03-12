ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на войну. В Украине начали уже вторую посевную за время полномасштабного вторжения

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 марта 2023 17:17
Несмотря на войну. В Украине начали уже вторую посевную за время полномасштабного вторжения Фото: в Украине начали посевную (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 марта, в Украине начали посевные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.

Премьер сообщил, что это уже вторая посевная, проводимая Украиной со времени полномасштабного вторжения России.

"Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции.

"Работаем над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов", - подчеркнул премьер.

Напомним, по данным Минагрополитики, посевные площади под урожай-2023 снизились на 25%.

К тому же, в Минагрополитики прогнозируют физическое сокращение урожая в 2023 году на 10-15%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
посівання Война России против Украины
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации