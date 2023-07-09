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Попри війну в Україні. Німецька Бундесліга досі продає росіянам трансляції матчів

Фото: росіяни досі дивляться матчі німецької Бундесліги по телевізору (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німецька Бундесліга досі продовжує отримувати прибутки від трансляцій у РФ. Контракти підписані й на два наступні сезони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Російські футбольні вболівальники, як і раніше, можуть легально дивитися матчі Бундесліги по телевізору, попри різні санкції, введені за час війни Росії проти України.

За інформацією BILD, Бундесліга "отримає мільйони" за права на телетрансляцію в Росії й в майбутньому сезоні. Поточний контракт розрахований ще на два сезони (сезони 2023/24, 2024/25).

Транслювати чемпіонат буде "Матч ТВ", що належить "Газпром-медіа".

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції України внесло корпорацію Unilever до списку міжнародних спонсорів війни через те, що досі працює в РФ, сплачує податки до російського держбюджету.

Ми також повідомляли, що американські компанії Mondelez, Mars Inc. та PepsiCo Inc. торік зафіксували бурхливе зростання продажів на території Росії. Вони залишилися працювати в країні, попри вторгнення Росії до України.

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