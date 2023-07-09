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Несмотря на войну в Украине. Немецкая Бундеслига до сих пор продает россиянам трансляции матчей

Фото: россияне до сих пор смотрят матчи немецкой Бундеслиги по телевизору (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Немецкая Бундеслига продолжает получать доходы от трансляций в РФ. Контракты подписаны и на два следующих сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Российские футбольные болельщики по-прежнему могут легально смотреть матчи Бундеслиги по телевизору, несмотря на различные санкции, введенные за время войны России против Украины.

По информации BILD, Бундеслига "получит миллионы" за права на телетрансляцию в России и в будущем сезоне. Текущий контракт рассчитан еще на два сезона (сезоны 2023/24, 2024/25).

Транслировать чемпионат будет "Матч ТВ", принадлежащий "Газпром-медиа".

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло корпорацию Unilever в список международных спонсоров войны из-за того, что до сих пор работает в РФ, платит налоги в российский госбюджет.

Мы также сообщали, что американская компания Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. В прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России. Они остались работать в стране, несмотря на вторжение России в Украину.

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