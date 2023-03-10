Попри війну. Росія та Китай продовжують розвивати оборонну співпрацю, - CNN
Китайські оборонні компанії продовжують співпрацювати з Росією, попри війну в Україну. Здебільшого мова йде про державні підприємства в авіаційному секторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання проаналізувало митні документи, які свідчать, що Москва та Пекін продовжують багаторічні відносини, незважаючи на санкції та війну в Україні.
Так, протягом 2022 року, принаймні до середини листопада, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies продовжив надсилати Росії деталі для вертольотів і радіообладнання класу "повітря-земля". Торговельним партером китайської компанії вже протягом багатьох років є російський авіаційний завод в Улан-Уде. Крім того, російське підприємство продовжило надсилати свої деталі до Пекіна.
Згідно з документами, більшість китайських деталей були призначені для багатоцільових вертольотів Мі-171Е. Їх використовують для транспортування, пошуку та рятування.
Також три поставки від Poly Technologies були призначені для обслуговування російського військово-транспортного гелікоптера Мі-171Ш, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в операціях Росії в Україні.
Експерти зазначають, що китайські деталі, відправлені до Росії, є досить базовим обладнанням, і, ймовірно, не свідчать про допомогу Китаю російській армії і війні проти України.
Проте видання зазначає, що, попри російське вторгнення, торгові зв'язки між Москвою та Пекіном не припинилися, а деяким чином навіть посилилися. Експерти також зазначають, що російсько-китайські торгові мережі можуть бути використанні для постачання зброї, якщо китайське керівництво все ж вирішить допомогти Кремлю.
Крім того, аналітики зазначають, що Китай скептично ставиться до західних санкцій у веденні торгівлі з РФ. Зокрема, компанія Poly Technologies, яка підпорядковується державній China Poly Group, знаходиться під санкціями США з 2013 року через постачання ракет до Ірану, Північній Кореї та Сирії.
Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Китай все ще розглядає можливість надання Росії зброї для ведення війни проти України. США попередили Пекін про наслідки.
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