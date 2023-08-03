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Попри війну "Нафтогаз" цьогоріч планує збільшити видобуток газу на 8%

Фото: попри війну "Нафтогаз" цьогоріч планує збільшити видобуток газу на 8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В умовах війни державному "Нафтогазу" вдалось зберегти обсяги видобутку газу і в 2023 році компанія планує збільшити видобуток на 8% з 12,5 млрд куб. м до 13,5 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Нафтогаза" Олексія Чернишова.

"Попри війну, на сьогоднішній день "Нафтогаз" зміг зберегти об'єм видобутку. Більше того, ми в цьому році плануємо наростити його - плюс 8% від попереднього року", - сказав він.

Чернишов додав, що у 2023 році «Нафтогаз» планує видобути більше газу, ніж у довоєнному 2021 році.

Також він підкреслив, що у 2023 році обсяги буріння були збільшені у 1,5 рази, а кількість свердловин у понад 2 рази до 88 штук.

Чернишов також повідомив, що Нафтогаз станом на 31 липня придбав 0,7 млрд кубометрів газу українського видобутку на майданчику Української енергетичної біржі.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко заявляв, що завдяки закупівлі "Нафтогазом" газу у приватних газовидобувників компанії зможуть інвестувати в нові бурові та ремонтні роботи, а також сплачувати роялті до державного та місцевого бюджетів.

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Нафтогаз України