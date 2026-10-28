Попри війну. ДТЕК Ахметова продовжує інвестувати в енергетику України

Енергетичні компанії адаптуються до умов війни

Як зазначили в ДТЕК, попри зміни в тактиці російських атак, мета ворога залишається незмінною - знищення української енергосистеми.

Водночас енергетичні компанії адаптуються до нових викликів та продовжують розвивати енергетичну інфраструктуру країни.



"Всі ці роки, з початку повномасштабного вторгнення, ми, по суті, будуємо нову енергосистему в країні. Так, щось вдається краще, щось менше, але ми будуємо нову енергосистему. І те, що відбувається, - це унікально для Європи", - наголосив Іван Гелюх.



Він пояснив, що українські енергетики змушені одночасно вирішувати два завдання: відновлювати пошкоджене обладнання для забезпечення поточних потреб споживачів та будувати нові потужності для майбутнього.

Інвестиції ДТЕК в енергетику

Гелюх підкреслив, що ДТЕК продовжує інвестувати у відновлення та розвиток української енергетики.

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Зокрема, компанія розвиває:

відновлювану енергетику;

системи зберігання електроенергії;

нову маневрову генерацію.

За його словами, принципова позиція акціонера ДТЕК Ріната Ахметова полягає в тому, щоб не відкладати будівництво нових енергетичних потужностей до завершення війни.