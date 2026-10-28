Попри війну. ДТЕК Ахметова продовжує інвестувати в енергетику України

Україна фактично створює нову енергосистему в умовах повномасштабної війни, одночасно відновлюючи пошкоджені російськими атаками об'єкти та розвиваючи нові енергетичні потужності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора зі стратегії ДТЕК Івана Гелюха.
Як зазначили в ДТЕК, попри зміни в тактиці російських атак, мета ворога залишається незмінною - знищення української енергосистеми.
Водночас енергетичні компанії адаптуються до нових викликів та продовжують розвивати енергетичну інфраструктуру країни.
"Всі ці роки, з початку повномасштабного вторгнення, ми, по суті, будуємо нову енергосистему в країні. Так, щось вдається краще, щось менше, але ми будуємо нову енергосистему. І те, що відбувається, - це унікально для Європи", - наголосив Іван Гелюх.
Він пояснив, що українські енергетики змушені одночасно вирішувати два завдання: відновлювати пошкоджене обладнання для забезпечення поточних потреб споживачів та будувати нові потужності для майбутнього.
Гелюх підкреслив, що ДТЕК продовжує інвестувати у відновлення та розвиток української енергетики.
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Зокрема, компанія розвиває:
За його словами, принципова позиція акціонера ДТЕК Ріната Ахметова полягає в тому, щоб не відкладати будівництво нових енергетичних потужностей до завершення війни.
Як повідомлялося раніше, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.