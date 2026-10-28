Несмотря на войну. ДТЭК Ахметова продолжает инвестировать в энергетику Украины

Энергетические компании адаптируются к условиям войны

Как отметили в ДТЭК, несмотря на изменения в тактике российских атак, цель врага остается неизменной - уничтожение украинской энергосистемы.

В то же время, энергетические компании адаптируются к новым вызовам и продолжают развивать энергетическую инфраструктуру страны.

"Все эти годы, с начала полномасштабного вторжения, мы, по сути, строим новую энергосистему в стране. Да, что-то удается лучше, что-то меньше, но мы строим новую энергосистему. И происходящее - это уникально для Европы", - подчеркнул Иван Гелюх.

Он пояснил, что украинские энергетики вынуждены одновременно решать две задачи: восстанавливать поврежденное оборудование для обеспечения потребностей потребителей и строить новые мощности для будущего.

Инвестиции ДТЭК в энергетику

Гелюх подчеркнул, что ДТЭК продолжает инвестировать в восстановление и развитие украинской энергетики.

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В частности, компания развивает:

возобновляемую энергетику;

системы хранения электроэнергии;

новую маневровую генерацию.

По его словам, принципиальная позиция акционера ДТЭК Рината Ахметова состоит в том, чтобы не откладывать строительство новых энергетических мощностей до завершения войны.