Попри суд за підтримку війни. Росіянка в Німеччині створила новий прокремлівський рух

Колбаснікова об'єдналася із правими радикалами, щоб створити новий рух. Йдеться про союз із політиками Маркусом Байзіхтом та Андре Поггенбургом.

Новий прокремлівський рух називається "Пробудження миру, солідарності, справедливості". Його створили ввечері 6 травня, після того, як троє його співзасновників брали участь у проросійських демонстраціях у Німеччині.

Жінка заявила, що має намір розширити діяльність своєї організації "Міст дружби між Росією та Німеччиною" і залучатиме туди етнічних німців. За її словами, новий рух має сприяти "встановленню миру між Росією та Німеччиною".

Ковбасникова організувала у 2022 році автопробіги у Німеччині на підтримку РФ, їй загрожує до трьох років позбавлення волі за схвалення агресивної війни Росії проти України.

Маркус Байзіхт є колишнім лідером праворадикальних партій Pro Köln та Pro NRW, які рішенням Федерального конституційного суду Німеччини були визнані антиконституційними.

Андре Поггенбург був лідером правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" в Саксонії-Анхальт та співзасновником націоналістичного крила АдГ. Його виключили із партії за радикальні праві висловлювання.