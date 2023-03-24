Попри спроби Китаю та Росії обійти долар, він залишиться глобальною резервною валютою, - міністр фінансів США

Китай та Росія мають намір спробувати розробити систему, яка дозволить уникнути використання долара. Однак їм цього буде вкрай важко досягти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінфіну США Джанет Єллен під час виступу перед Палатою представників щодо бюджету на 2024 фінансовий рік.

"Я впевнена, що долар залишиться світовою резервною валютою ще довгий час, незважаючи на різні спроби створити системи, щоб обійти його", - зазначила міністр.

"отримують значну вигоду від того, що долар є світовою резервною валютою".

"Це важливий спосіб знизити вартість позик, які федеральний уряд виплачує за своїм боргом. І я б сказала, що при введенні санкцій та спробах вирішити глобальні проблеми, такі як вторгнення Росії в Україну, той факт, що долар так широко використовується у транзакціях, полегшує нашу здатність запроваджувати санкції