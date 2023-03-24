Попри спроби Китаю та Росії обійти долар, він залишиться глобальною резервною валютою, - міністр фінансів США

Китай та Росія мають намір спробувати розробити систему, яка дозволить уникнути використання долара. Однак їм цього буде вкрай важко досягти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінфіну США Джанет Єллен під час виступу перед Палатою представників щодо бюджету на 2024 фінансовий рік.

"Я впевнена, що долар залишиться світовою резервною валютою ще довгий час, незважаючи на різні спроби створити системи, щоб обійти його", - зазначила міністр.

Єллен також вказала, що Сполучені Штати "отримують значну вигоду від того, що долар є світовою резервною валютою".