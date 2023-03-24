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Несмотря на попытки Китая и России обойти доллар, он останется глобальной резервной валютой, - министр финансов США

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Пятница 24 марта 2023 02:19
Несмотря на попытки Китая и России обойти доллар, он останется глобальной резервной валютой, - министр финансов США Фото: Министр финансов США Джанет Йеллен (timesofisrael.com)
Автор: Олег Васкив

Китай и Россия намерены попытаться разработать систему, позволяющую избежать использования доллара. Однако им этого будет очень тяжело достичь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен во время выступления перед Палатой представителей по бюджету на 2024 финансовый год.

"Я уверена, что доллар останется мировой резервной валютой еще долгое время, несмотря на разные попытки создать системы, чтобы обойти его", - отметила министр.

Йеллен также указала, что Соединенные Штаты "получают значительную выгоду от того, что доллар является мировой резервной валютой".

"Это важный способ снизить стоимость ссуд, которые федеральное правительство выплачивает по своему долгу. И я бы сказала, что при введении санкций и попытках решить глобальные проблемы, такие как вторжение России в Украину, тот факт, что доллар так широко используется в транзакциях, облегчает нашу способность вводить санкции ", - пояснила глава Минфина.

Напомним, ранее мы писали о том, как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая.

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