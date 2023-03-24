Несмотря на попытки Китая и России обойти доллар, он останется глобальной резервной валютой, - министр финансов США

Китай и Россия намерены попытаться разработать систему, позволяющую избежать использования доллара. Однако им этого будет очень тяжело достичь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен во время выступления перед Палатой представителей по бюджету на 2024 финансовый год.

"Я уверена, что доллар останется мировой резервной валютой еще долгое время, несмотря на разные попытки создать системы, чтобы обойти его", - отметила министр.

Йеллен также указала, что Соединенные Штаты "получают значительную выгоду от того, что доллар является мировой резервной валютой".