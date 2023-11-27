Попри шторм росіяни вивели в Чорне море фрегат: який залп ракет він несе

Там зазначили, що його спорядження становить до 8 ракет типу "Калібр", тому рівень ракетної небезпеки підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", - закликали в Силах оборони.

Шторм в Чорному морі

Тимчасово окупований Крим від 26 листопада накрила потужна негода. В ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років, загарбники повідомляють про першу жертву.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

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