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Несмотря на шторм, россияне вывели в Черное море фрегат: какой залп ракет он несет

Фото: россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" (wikipedia)
Автор: Антон Малиновский

Несмотря на сильный шторм, россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", являющийся носителем ракет типа "Калибр"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Там отметили, что его снаряжение составляет до 8 ракет типа "Калибр", поэтому уровень ракетной опасности повышен.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие в случае оглашения опасности", - призвали в Силах обороны.

Шторм в Черном море

Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.

Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.

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