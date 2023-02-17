Попри санкції США. Facebook дозволив олігарху з Молдови розміщувати рекламу із закликами до протестів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ap News .

Оголошення із зображенням політика та засудженого шахрая Ілана Шора зрештою було видалено Facebook, але не раніше, ніж вони були переглянуті мільйонами разів у Молдові.

Прагнучи використати гнів молдаван, що з'явився через інфляцію та зростання цін на пальне, платні пости від політичної партії Шора були спрямовані проти уряду нинішнього молдовського президента Майї Санду, яка на початку цього тижня розповіла про змову Росії з метою повалення її уряду за допомогою зовнішніх диверсантів.

"Спроби дестабілізації є реальністю, і для наших інституцій вони є справжнім викликом... Потрібні рішучі кроки для зміцнення безпеки країни", - сказала Санду в четвер, коли вона складала новий уряд на чолі з новим прем’єр-міністром Доріном Речаном.