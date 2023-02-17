Несмотря на санкции США. Facebook разрешил олигарху из Молдовы размещать рекламу с призывами к протестам
Facebook разрешил пророссийскому молдавскому олигарху размещать рекламу с призывами к протестам и восстаниям против прозападного правительства, несмотря на санкции США.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ap News.
Объявление с изображением политика и осужденного мошенника Илана Шора в конце концов было удалено Facebook, но не раньше, чем они были пересмотрены миллионами раз в Молдове.
Стремясь использовать гнев молдаван, появившийся из-за инфляции и роста цен на горючее, платные посты от политической партии Шора были направлены против правительства нынешнего молдавского президента Майи Санду, которая в начале этой недели рассказала о заговоре России с целью свержения ее правительства с помощью внешних диверсантов.
"Попытки дестабилизации являются реальностью, и для наших институтов они являются настоящим вызовом... Нужны решительные шаги по укреплению безопасности страны", - сказала Санду в четверг, когда она составляла новое правительство во главе с новым премьер-министром Дорином Речаном.
Публикации показывают, как Россия и ее союзники использовали ошибки платформ социальных медиа, таких как Facebook, многие из которых руководят американскими компаниями, чтобы распространять пропаганду и дезинформацию, использующие экономическую и социальную незащищенность в попытке взорвать правительства Восточной Европы.
Напомним, на днях в Молдавии утвердили новое правительство во главе с премьером Речаном.
Ранее мы сообщали, что Санду рассказала о плане России по перевороту в Молдове, который перехватила Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.