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Несмотря на санкции США. Facebook разрешил олигарху из Молдовы размещать рекламу с призывами к протестам

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США, Пятница 17 февраля 2023 19:56
Несмотря на санкции США. Facebook разрешил олигарху из Молдовы размещать рекламу с призывами к протестам Фото: Facebook разрешил олигарху из Молдовы размещать рекламу, несмотря на санкции США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Facebook разрешил пророссийскому молдавскому олигарху размещать рекламу с призывами к протестам и восстаниям против прозападного правительства, несмотря на санкции США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ap News.

Объявление с изображением политика и осужденного мошенника Илана Шора в конце концов было удалено Facebook, но не раньше, чем они были пересмотрены миллионами раз в Молдове.

Стремясь использовать гнев молдаван, появившийся из-за инфляции и роста цен на горючее, платные посты от политической партии Шора были направлены против правительства нынешнего молдавского президента Майи Санду, которая в начале этой недели рассказала о заговоре России с целью свержения ее правительства с помощью внешних диверсантов.

"Попытки дестабилизации являются реальностью, и для наших институтов они являются настоящим вызовом... Нужны решительные шаги по укреплению безопасности страны", - сказала Санду в четверг, когда она составляла новое правительство во главе с новым премьер-министром Дорином Речаном.

Публикации показывают, как Россия и ее союзники использовали ошибки платформ социальных медиа, таких как Facebook, многие из которых руководят американскими компаниями, чтобы распространять пропаганду и дезинформацию, использующие экономическую и социальную незащищенность в попытке взорвать правительства Восточной Европы.

Напомним, на днях в Молдавии утвердили новое правительство во главе с премьером Речаном.

Ранее мы сообщали, что Санду рассказала о плане России по перевороту в Молдове, который перехватила Украина.

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