Несмотря на санкции США. Facebook разрешил олигарху из Молдовы размещать рекламу с призывами к протестам

Facebook разрешил пророссийскому молдавскому олигарху размещать рекламу с призывами к протестам и восстаниям против прозападного правительства, несмотря на санкции США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ap News .

Объявление с изображением политика и осужденного мошенника Илана Шора в конце концов было удалено Facebook, но не раньше, чем они были пересмотрены миллионами раз в Молдове.

Стремясь использовать гнев молдаван, появившийся из-за инфляции и роста цен на горючее, платные посты от политической партии Шора были направлены против правительства нынешнего молдавского президента Майи Санду, которая в начале этой недели рассказала о заговоре России с целью свержения ее правительства с помощью внешних диверсантов.

"Попытки дестабилизации являются реальностью, и для наших институтов они являются настоящим вызовом... Нужны решительные шаги по укреплению безопасности страны", - сказала Санду в четверг, когда она составляла новое правительство во главе с новым премьер-министром Дорином Речаном.