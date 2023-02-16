ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Речаном

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 16:44
В Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Речаном Фото: Дорін Речан, прем'єр-міністр Молдови (facebook.com/recean.md)
Автор: Сергій Пишкін

В Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Доріном Речаном. За призначення кабміну проголосували 62 депутати правлячої партії "Дія і солідарність".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker.

Що відомо про Речана:

  • з 2012 по 2015 рік очолював МВС Молдови;
  • з 2010 по 2012 рік обіймав посаду заступника міністра інформаційних технологій і комунікацій;
  • перед роботою в уряді працював директором маркетингового відділу в TeleMedia Group й менеджером проектів в Агентстві реструктуризації підприємств і надання допомоги.

У лютому 2022 року Речан повернувся до державної служби та став радником Санду з питань оборони та національної безпеки.

Посади віцепрем'єрів обіймуть:

  • міністр економіки Думітру Алайба;
  • міністр закордонних справ і євроінтеграції Ніку Попеску;
  • міністр сільського господарства Володимир Боля;
  • віцепрем'єр із реінтеграції Олег Серебрян.

Нові міністри:

  • Віктор Парліков - міністр енергетики,
  • Лілія Дабіжа - міністр інфраструктури та регіонального розвитку,
  • Вероніка Михайлов-Морару - міністр юстиції,
  • Вероніка Сірецяну-Врагалєв - міністр фінансів.

В Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Речаном

Фото: уряд Речана (newsmaker.md)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Молдови Майя Санду нещодавно висунула кандидатуру Доріна Речана на пост прем'єр-міністра, після того, як Наталія Гаврилиця оголосила про відставку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова
NEWS
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману