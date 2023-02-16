В Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Речаном

В Молдові затвердили новий уряд на чолі з прем'єром Доріном Речаном. За призначення кабміну проголосували 62 депутати правлячої партії "Дія і солідарність".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker .

У лютому 2022 року Речан повернувся до державної служби та став радником Санду з питань оборони та національної безпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Молдови Майя Санду нещодавно висунула кандидатуру Доріна Речана на пост прем'єр-міністра, після того, як Наталія Гаврилиця оголосила про відставку.

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