Попри санкції. США дозволили Італії допомогти заводу, який належить російському "Лукойлу"

Влада США запевнила Італію, що її банкам не загрожують штрафи за порушення санкцій, якщо вони допоможуть заводу купувати неросійську нафту.

Ці запевнення мають допомогти сицилійському заводу ISAB залишитися на плаву після того, як 5 грудня набуде чинності європейське ембарго на морські перевезення російської нафти. Це дозволить зберегти робочі місця та зберегти національні запаси палива.

"Ми отримали кредитну втіху, гарантію того, що банки, які фінансують проміжні транзакції для допомоги ISAB, не піддаватимуться санкціям США", - сказав Урсо.

Після вторгнення Росії в Україну ISAB була змушена покладатися виключно на російську нафту після того, як банки-кредитори припинили фінансування та перестали надавати гарантії, необхідні для покупки нафти у альтернативних постачальників.

На "Лукойл" не поширюються санкції в Європі, але банки, як і раніше, неохоче мають справу із пов'язаною з Росією компанією, побоюючись можливих штрафів у США, де компанія знаходиться під секторальними санкціями з 2014 року. Цього тижня італійський уряд представив схему передачі нафтопереробного заводу під опіку. Аналогічний крок зробила Німеччина, коли у вересні взяла під свій контроль нафтопереробний завод, що належить "Роснафті".

Урсо сказав, що нафтопереробний завод може перейти під тимчасовий контроль уряду, допоки "Лукойл" продовжує переговори про продаж активу.