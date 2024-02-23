Попри санкції Росія заробила 1 млрд євро на продажі палива у ЄС у 2023 році, - Politico

Як повідомляє видання, згідно з аналізом організації Global Witness на основі даних про постачання Kpler, у 2023 році ЄС закупив близько 35 мільйонів барелів очищеного палива (переважно дизельного), яке щонайменше частково походить з Росії.

Ці закупівлі стали можливими завдяки великій і вже відомій лазівці: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати російську нафту, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших місцях.

Результатом є постійний потік російського палива до ЄС через такі країни, як Індія та Туреччина.

Зазначається, що сума в 1 млрд євро еквівалентна вартості близько 60 тисяч іранських дронів Shahed, які Росія використовує для атак по українських містах.

Санкції ЄС проти Росії

21 лютого стало відомо, що посли країн Європейського союзу прийняли 13 пакет санкції проти Росії. 22 лютого посол ЄС в Україні Катарина Матернова зазначала, що Європейський союз 23 лютого прийме 13-й пакет санкцій проти Росії за її війну в Україні.

А вже 23 лютого Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, ще у січні Євросоюз почав обговорювати запровадження 13-го пакету санкцій проти РФ. Обмеження хотіли затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, що, власне, і сталося.